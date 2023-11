A- A+

Valdecir Pascoal é escolhido para presidir Tribunal de Contas de Pernambuco no biênio 2024/2025 Votação da Mesa Diretora do biênio 2024/2025 aconteceu na sede do TCE-PE, no bairro da Boa Vista

Na manhã desta quarta-feira (22), o então corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), conselheiro Valdecir Pascoal, foi escolhido para presidir o tribunal nos próximos dois anos. Atualmente, o conselheiro Ranilson Ramos preside a instituição.

A votação da Mesa Diretora do biênio 2024/2025 aconteceu na sede do TCE-PE, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A atual gestão segue até o fim de dezembro. A posse da nova Mesa Diretora acontece no dia 8 de janeiro.

Além do cargo de presidente, o conselheiro Carlos Neves foi escolhido como vice-presidente da instituição; o conselheiro Marcos Loreto, corregedor-geral; o conselheiro Dirceu Rodolfo, diretor da Escola de Contas; o conselheiro Eduardo Porto, ouvidor; o conselheiro Rodrigo Novaes, presidente da 1ª Câmara; e o conselheiro Ranilson Ramos, presidente da 2ª Câmara.

As escolhas foram unânimes entre os conselheiros da instituição.

Os conselheiros Eduardo Porto e Carlos Neves foram sorteados para compor a 1ª Câmara e os conselheiros Marcos Loreto e Dirceu Rodolfo compõem a 2ª Câmara.

