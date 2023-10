"Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região", diz Múcio sobre resgate em Israel

A- A+

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou o esforço da operação realizada para resgatar brasileiros que estão na região de conflitos entre Israel e o grupo extremista Hamas. Em declaração à imprensa após a chegada do primeiro avião dos repatriados, ele destacou que o Brasil é o primeiro país a conseguir concluir uma operação de resgate e reafirmou que o governo pretende dar condições para todos os brasileiros que desejam voltar para o País.

Segundo o ministro, há um esforço desde o último sábado para realizar a operação de resgate de brasileiros de Israel e seu entorno.

"Esse é o primeiro de muitos voos. As pessoas perguntam quantos voos vamos realizar e eu respondo que vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro voo que vem de Tel Aviv, mas o Itamaraty já está fazendo contato com os países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. A Aeronáutica já tem um esquema para trazê-los, são grupos pequenos que tem que se deslocar por terra porque não temos acesso para que o avião pouse. Estamos trabalhando para trazê-los para um lugar seguro para que eles possam voltar para a sua terra", garantiu José Múcio Monteiro.

O ministro afirmou que a orientação do presidente Lula é para que "não fique nenhum brasileiro e que todos os que desejam voltar para o Brasil tenham condições (de retornar)".

Segundo a embaixadora e secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, ainda há 2500 brasileiros em Israel, além de outros 50 na Faixa de Gaza.

O tenente brigadeiro Damasceno afirmou que há um trabalho especial para resgatar os brasileiros na Faixa de Gaza. Inicialmente, a estratégia era fazer o resgate pelo aeroporto de Cairo, no Egito, mas a distância não possibilitou o deslocamento. Agora, o gabinete que acompanha o deslocamento analisa o deslocamento por aeroportos do Norte e Nordeste do Egito.

