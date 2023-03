Veja quem vai presidir 16 das 17 comissões na Alepe. A de Educação será definida nesta terça

A- A+

Depois de um dia tumultuado, em que maioria da votação para composição de 13 das 17 comissões teve de ser adiada por falta de quórum, deputados líderes na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) se reuniram e entraram em consenso, indicando presidente, vice-presidente, outros integrantes e os suplentes .

A informação foi repassada pelo presidente da Casa de Joaquim Nabuco, Álvaro Porto (PSDB). Com isso, não será necessário votação e as comissões poderão ser instaladas normalmente. A listagem com os nomes dos escolhidos deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira (14)

Não houve consenso apenas para a escolha dos presidente e vice da Comissão de Educação e Cultura. A reunião será nesta terça-feira (14), às 10h, no Plenarinho II. Veja com quem ficarão a presidência e a vice presidência dos outros 16 colegiados.

1a COMISSÃO: CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

DEPUTADO ANTÔNIO MORAES (presidente)

DEPUTADO ROMERO ALBUQUERQUE (vice)

2a COMISSÃO: FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA (presidente)

DEPUTADO LULA CABRAL (vice)

4a COMISSÃO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPUTADO JOAQUIM LIRA (presidente)

DEPUTADO RENATO ANTUNES (vice)

4a COMISSÃO: ASSUNTOS MUNICIPAIS

DEPUTADO JOSÉ PATRIOTA (presidente)

DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ (vice)

5a COMISSÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA

Será definida hoje

6a COMISSÃO: ESPORTE E LAZER



DEPUTADO PASTOR JÚNIOR TÉRCIO (pres)

DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA (vice)





7a COMISSÃO: MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL



DEPUTADO ROMERO SALES FILHO (presidente)

DEPUTADO LUCIANO DUQUE (vice)

8a COMISSÃO: AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL vice

DEPUTADO DORIEL BARROS PT (presidente)

DEPUTADO CLAUDIANO MARTINS FILHO (vice)

9a COMISSÃO: SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL



DEPUTADO ADALTO SANTOS PP (presidente)

DEPUTADO SILENO GUEDES PSB (vice)





10a COMISSÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA



DEPuTADA SIMONE SANTANA (pres

DEPUTADO JOÃO DE NADEGI (vice



11a COMISSÃO: CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR



DEPUTADA DANI PORTELA PSOL presidente

DEPUTADO PASTOR JÚNIOR TÉRCIO PP vice





12a COMISSÃO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



DEPUTADO MÁRIO RICARDO REPUBLICANOS (presidente)

DEPUTADO ABIMAEL SANTOS PL vice



13a COMISSÃO: ASSUNTOS INTERNACIONAIS



DEPUTADO LULA CABRAL (presidente)

DEPUTADO JARBAS FILHO vice





14a COMISSÃO: DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

DEPUTADA DELEGADA GLEIDE ÂNGELO (presidente)

DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL vice

15a COMISSÃO: SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ (presidente)

DEPUTADO ANTÔNIO MORAES (vice)



17a COMISSÃO: REDAÇÃO FINAL

DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO (presidente)

DEPUTADO GILMAR JÚNIOR PV (vice)

