"Vejo com bons olhos", diz Iza Arruda sobre o governo Lula

A deputada federal Iza Arruda (MDB), em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, nesta sexta-feira (17), fez uma avaliação dos primeiros meses do governo Lula (PT).

“A gente está tendo esse contato com os ministros, a gente está conseguindo dialogar, levar propostas, projetos, fomentar, propor. Vejo que eles estão nessa busca incansável de acertar”, afirmou a parlamentar.

Para Iza, mesmo levando em conta que “ainda tem muito água para rolar”, ela acredita que o governo “está trabalhando incansavelmente com objetivo acertar”. “Eu vejo com bons olhos”, completou.

Quanto à probabilidade de alterações na presidência do MDB, no meio deste ano, quando haverá eleições dos diretórios do partido em todo o estado, a deputada demonstrou acreditar na recondução de Raul Henry, mas vai depender dos rumos que vão tomar as entre os quadros da sigla.

“Raul é uma pessoa que tem referência no MDB, que tem história no MDB. Nada é decidido sozinho. Tudo tem uma grande construção através de todos os atores do MDB”, pontuou.

Ouça a entrevista na íntegra:

