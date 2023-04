Vereador de São Bento do Una começa discurso assobiando e tem microfone cortado; veja

A- A+

O vereador Rinaldo do Santo Afonso (PDT), do município de São Bento do Una, no Agreste pernambucano, teve seu discurso interrompido durante sessão realizada na Câmara Municipal no mês passado porque começou a fala na tribuna assobiando.

"O senhor tem que se comportar como vereador, deixe eu conversar com vossa excelência", alertou o presidente da Casa, Avanildo Cavalcanti.



Rinaldo Afonso retrucou: "Eu não posso assobiar não, é? Deixa eu falar, homi. Já começasse, foi, bicho?"

O presidente da Casa se irritou: "Bicho, nao! Vossa Excelência. Tem que se comportar como vereador. Se gritar, eu emapato (sua faa). Vou desligar o microfone. Está cassada a sua palavra", anunciou.





O vereador Rinaldo Afonos alegou que iria cobrar seus direitos, e o presidente da Câmara recomendou que ele procurasse a Justiça. "Vá pro juiz. Vossa Exceleência quer falar ou gritar? Aqui é lugar para se discutir os problemas de São Bento. Depois o povo vai estar falando da Câmara em todo canto do Brasil e do mundo", declarou.

A reportagem está tentando localizar os dois vereadores.

Veja também

8 de janeiro Zema vai depor à PF após ter dito que governo fez vista grossa durante atos antidemocráticos