Vereador de Timbaúba, na Mata Norte, é preso em meio a investigações sobre esquema de rachadinha

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Josinaldo Barbosa (PTB) foi preso na última semana após operação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil. Segundo o MPPE, Josinaldo, que está afastado do mandato de vereador, é apontado como líder de um esquema de rachadinha.

As investigações, segundo o órgão, apontam que o esquema também era composto pelo vereador Felipe de Jacques (Cidadania) – que era responsável pela cobrança dos valores desviados e ficava em posse de cartões de débito dos servidores –, por oito servidores da Câmara Municipal (incluindo o tesoureiro Jessé de Andrade Queiroz) e um empresário cujo nome não foi revelado.

De acordo com o Ministério Público, Josinaldo valia-se da posição de presidente do Legislativo municipal para nomear servidores comissionados fantasmas, que não trabalhavam na Câmara e cuja função era sacar os valores pagos mensalmente e repassá-los integralmente. As investigações apontam, ainda, que o vereador afastado aprovou o pagamento de salários e horas-extras para os servidores comissionados, aproveitando-se da inexistência de sistema de controle de ponto no órgão.

Além do salário integral dos assessores, incluía-se no repasse ilegal também uma gratificação indevida de cem por cento por horas extras de trabalho. Com contrapartida do esquema, os funcionários fantasma recebiam diárias de congressos.

O grupo criminoso desviou, segundo as investigações, entre os anos de 2019 e 2022, quase R$ 2,9 milhões da Câmara de Vereadores de Timbaúba.

Josinaldo Barbosa foi detido durante a realização de uma audiência de instrução realizada no Fórum de Timbaúba. A prisão preventiva foi aplicada em decorrência do descumprimento de uma medida cautelar anterior, que havia proibido o réu de manter contato com as testemunhas do processo. Antes de ser ouvido pela Polícia, o vereador afastado teria se encontrado com uma das testemunhas e a instruído a mentir, interferindo nas investigações policiais.



