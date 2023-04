A- A+

Vereador do Recife entrega convite para homenagem à Folha de Pernambuco na Câmara Municipal Cerimônia acontece no dia 14 de abril, às 16h, no Plenário da Câmara

O vereador Almir Fernando (PCdoB) entregou, na manhã desta quarta-feira (5), um convite formal da Câmara Municipal do Recife para uma homenagem que será prestada na Casa aos 25 anos da Folha de Pernambuco. O convite foi recebido pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e Mariana Costa, diretora administrativa.

“Ficamos muito felizes com essa homenagem da Câmara, por iniciativa do vereador Almir Fernando. Isso é um reconhecimento do trabalho que fazemos junto à comunidade, não só do Recife, mas de Pernambuco, sempre procurando valorizar e defender as mais caras tradições do povo”, comentou Paulo Pugliesi.

O diretor executivo da Folha destacou, ainda, a proximidade nas relações entre o veículo e a Câmara. “É uma via de mão dupla. A Folha de Pernambuco está sempre à disposição da Câmara Municipal para irradiar suas ações administrativas, para ter as informações sobre o que está sendo discutido e sobre os anseios da população. É importante desempenhar esse elo de ligação entre a população e as instituições”, disse.





Almir Fernando, autor do requerimento, apontou a valorização do trabalho da imprensa como o principal motivo da homenagem. “É o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Folha de Pernambuco. Nós, vereadores, por unanimidade aprovamos essa homenagem. É um veículo que tem serviços prestados a Recife, a Pernambuco e ao Brasil. Nos sentimos honrados e convidamos a todos para a cerimônia”, afirmou o vereador.

A cerimônia acontece no dia 14 de abril, às 16h, no Plenário da Câmara Municipal. aniversário da Folha foi comemorado na última segunda-feira, (3).

Homenagem na Câmara dos Deputados

Além da homenagem na Câmara Municipal do Recife, o aniversário de 25 anos da Folha de Pernambuco será lembrado na Câmara dos Deputados, em Brasília. Após pedido do deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE), uma solenidade em homenagem ao veículo será celebrada no dia 14 de junho.

O parlamentar afirmou que a Folha de Pernambuco há mais de duas décadas leva aos seus leitores notícias as mais relevantes, “defendendo causas e bandeiras em favor do Estado e do bravo povo pernambucano”.

