Vereadora pernambucana diz que mulher foi "castigada por Deus" por ter filho com deficiência Zirleide Monteiro (PTB), de Arcoverde, fez a declaração em sessão na câmara municipal

As declarações da vereadora Zirleide Monteiro (PTB), de Arcoverde, cidade no Sertão de Pernambuco, trouxeram à tona um debate sobre empatia e respeito. Durante uma discussão na câmara municipal, na segunda-feira (30), a vereadora fez comentários sugerindo que uma mãe ter um filho com deficiência seria um "castigo de Deus".

A mulher citada pela vereadora, que não foi identificada, é mãe de uma criança de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Quando ela veio com um filho 'deficiente', é porque ela tinha alguma conta a pagar com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer”, disse a vereadora. "Está nas mãos de Deus. Está entregue e quem faz aqui, paga aqui mesmo. Não vai subir lá para cima não, viu? De jeito nenhum", continuou a parlamentar.

A vereadora relatou que foi vítima de bullying por parte dessa mulher. De acordo com a parlamentar, ela teria feito "chacota" de um vídeo disseminado por um servidor da casa. Nas imagens, a vereadora Zirleide aparece levando uma queda durante evento na câmara.

Expressando sua insatisfação com o incidente, Zirleide Monteiro fez uma crítica direta à servidora, condenando sua conduta.

"O que essa cidadã fez durante o último final de semana acho que ninguém merece", declarou.

Respondendo às declarações da vereadora, o presidente da Câmara, Weverton Siqueira (Podemos), prontamente repudiou as palavras de Zirleide Monteiro:

"Eu acho que a senhora foi muito infeliz em suas palavras, em dizer que o filho de uma mãe veio 'deficiente' porque é um castigo de uma pessoa ser ruim ou de uma pessoa ser boa. Eu acredito que a senhora foi muito infeliz, eu quero pedir desculpa em nome da vereadora Zirleide, eu como presidente, eu quero pedir desculpa em nome dela a todas as mães que têm um filho 'deficiente' aqui em Arcoverde, em Pernambuco e em todo o Brasil", disse.

Repercussão

A partir deste caso, o Instituto brasileiro de Defesa dos Direitos das pessoas com Autismo (IBDTEA), através da sua diretoria composta pelos advogados Mirella Lacerda, Franklin Façanha e Robson Menezes, componentes da Liga dos Advogados que Defendem Autistas (LIGATEA), estão oficiando o presidente da Câmara dos Vereadores de Arcoverde, visando, imediatamente, a abertura de processo administrativo disciplinar contra a vereadora, propondo a cassação do seu mandato em face da prática do crime acima relatado.

