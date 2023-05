Vereadora vai assumir Secretaria dos Direitos dos Animais. Decisão aponta para eleições de 2024

A- A+

A vereadora Andreza Romero (Podemos) será a nova secretária-executiva dos Direitos dos Animais do Recife. O anúncio deve acontecer nesta quinta-feira (11). A decisão do prefeito João Campos (PSB) tem olhos voltados para a eleição do próximo ano e faz parte da estratégia de arregimentar os insatisfeitos com a governadora Raquel Lyra (PSDB).

Eleita com 13.249 votos, a vereadora foi a mais votada da Frente Popular em 2020, graças ao trabalho desenvolvido em parceria com o marido, o deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil).

Criado em 2013, o órgão é vinculado à Secretaria de Governo e Participação Social, mas tem autonomia e responde pelo Centro de Vigilância Animal e pelo Hospital Veterinário do Recife.

O deputado e a vereadora têm como uma das principais bandeiras transformar a unidade em serviço 24 horas. Atualmente, funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Em entrevista à Rádio Folha, no dia 5 de abril, o parlamentar anunciou também que a dupla traçou projeto para triplicar a capacidade do HVR, e chegou a condicionar o apoio à reeleição do prefeito João Campos ao avanço dessas propostas.

Mais recentemente, durante o processo de negociação das emendas ao projeto de lei do Executivo estadual pedindo autorização à Assembleia para empréstimos a instituições financeiras, Romero Albuquerque teria negociado com a governadora o voto favorável desde que ela se comprometesse a criar uma secretaria que cuidasse do assunto. A pauta não avançou.

O deputado também apresentou emenda estabelecendo que 0,5% do valor do crédito de R$ 3,4 bilhões fosse destinado aos cuidados com os bichos. O vice-líder do Governo e relator da proposta, Joãozinho Tenório (Patriota), alegou ser inconstitucional e rejeitou. Foi voto vencido. Depois o deputado recuou da emenda, mas não teria ficado satisfeito com os encaminhamentos.

A ida de Andreza para a secretaria abre espaço para a ex-vereadora Aline Mariano voltar à Câmara do Recife. Aline é aliada da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), ex-adversária de Raquel na disputa pelo Governo do Estado.

Justiça rejeita denúncia contra Geraldo Julio

Por falta de provas, a Justiça Federal rejeitou denúncia contra o ex-prefeito do Recife Geraldo Julio sobre supostas irregularidades na contratação de serviços nos hospitais de campanha, durante a pandemia de covid-19. O juiz federal Cesar Arthur Cavalcanti, titular da 13ª Vara/PE, devolveu a peça acusatória. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) atingia mais dez pessoas, entre elas o ex-secretário de Saúde Jailson Correia. As denúncias também acabaram rejeitadas pela Justiça por falta de provas.

PELO PAÍS Acusado de envolvimento no escândalo do mensalão,o petista Delúbio Soares participa do debate "Quando a Política se Vale da Justiça". Às 18h, no Sindicato dos Servidores Federais, na Boa Vista, Centro do Recife. Antes, dá entrevista à Rádio Folha, às 11h30.

OPOSIÇÃO UNIDA Presidente da Comissão de Jogos de Apostas na Alepe, o deputado Joãozinho Tenório (Patriota) se junta a Débora Almeida (PSDB) e Waldemar Borges (PSB) para audiência hoje no Ministério da Fazenda, em Brasília. Vão atrás de dinheiro das apostas para o Estado e os municípios.

CENÁRIO A executiva estadual do Republicanos começa hoje a planejar as eleições de 2024. Presidido pelo deputado federal Silvio Costa Filho, o partido elegeu 16 prefeitos em 2022.

Veja também

Agreste Caruaru cria lei que proíbe contratação de condenados pela Lei Maria da Penha em cargos públicos