Vice diz que prefeito de Olinda demitiu todos os funcionários de seu gabinete: "Perseguição"

O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP), acusa o prefeito, Professor Lupércio (Republicanos), de demitir todos os funcionários do gabinete da vice-prefeitura.

Segundo vídeo publicado por Márcio Botelho nas redes sociais na noite dessa terça-feira (21), as atividades de atendimento público em seu gabinete foram suspensas após a dispensa de todos os comissionados. Ele alega perseguição por parte do prefeito, que está em seu segundo mandato à frente da cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife.

O vice-prefeito aparece nas imagens ao lado de uma secretária identificada como Michele, que, segundo ele, foi a última funcionária da equipe exonerada pelo Professor Lupércio.

"A partir de hoje, dia 21 de novembro de 2023, as atividades aqui, do meu gabinete, na Prefeitura de Olinda, estarão suspensas temporariamente, devido à falta de funcionários, devido à perseguição do prefeito com a minha pessoa", disse Márcio Botelho.

O vice-prefeito também mostrou no vídeo a situação da sala, que apresenta problemas de infraestrutura.

"Uma sala totalmente cheia de mofo, uma sala que não tem nenhum tipo de manutenção. As pessoas chegam aqui, é até insalubre trabalhar numa sala dessas. Cheia de mofo, goteira e, quando chove, ninguém aguenta ficar aqui", completou Botelho.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Professor Lupércio e a Prefeitura de Olinda. Não houve retornos até a publicação deste texto.

