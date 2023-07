A- A+

Vice-prefeito de Olinda é feito refém ao lado da família em assalto dentro de casa Três homens armados entraram na casa do político enquanto era realizada manutenção no portão

O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP), foi vítima, ao lado da mãe e do sobrinho, de um assalto a sua residência, no bairro de Jardim Atlântico.

Três homens armados entraram no local por volta das 11h20 do sábado (29). Os assaltantes se aproveitaram do momento em que era realizada manutenção do portão da casa.

Todas as vítimas foram levadas para um quarto e trancadas, enquanto os criminosos roubavam o que podiam da casa.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, "Um inquérito policial foi instaurado e qualquer outra informação poderá ser repassada em momento oportuno".

