"Vou fazer parte da bancada independente", diz deputada eleita Socorro Pimentel Parlamentar do União Brasil fala, entre outras coisas, das pautas que vai defender no novo mandato

No programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, desta sexta-feira (13), a deputada eleita Socorro Pimentel (União Brasil), em entrevista a Jota Batista e Carol Brito, fala, entre outras coisas, sobre as pautas que vai defender no seu novo mandato, que começa em fevereiro, o projeto de reforma administrativa da governadora Raquel Lyra (PSDB), em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e as artuculações para a eleição da nova Mesa Diretora da casa legislativa.

Atos golpistas em Brasília

Um sentimento de tristeza e preocupação com esse momento político que a gente vem atravessando. Conquistamos o estado democrático de direito à custa de muita luta, de tantas vidas perdidas. O presidente da República e seus aliados instauraram, pelas redes socias, um governo paralelo, de ódio que atingiu parte da população. Temos uma população dividida e partimos para um terceiro turno, da questão da tomada do poder, de instauração de um golpe. Vejo pessoas capacitadas, que têm um vivenciamento na na política pedindo o retrono da ditadura e isso me deixa muito triste. Houve uma certa negligência por parte dos poderes no Distrito Federal. Negligenciaram ou subestimaram. Mas eu tenho muita esperança, meu lema é de que tudo vai melhorar. Foi preciso passar por isso para que medidas mais austeras fossem tomadas, que pessoas hoje estivem presas, reclusas para tomarem pé da responsabilidade dos seus atos. Foi um ato puramente terroristas e aí eu concordo quando medidas austeras são tomadas dentro do rigor da lei. Que algo assim não aconteça mais em nosso país.

Reforma administrativa de Raquel

Temos aí um governo novo que está querendo instaurar mudanças e serão mudanças muito bem-vindas. A governadora teve um compromisso de campanha e tem suas diretrizes que deve contemplar com a reforma administrativa. Não vejo como nada de mais. Eu senti uma abertura de diálogo com o Poder Legislativo (por parte da governadora). Eu quero fazer parte de um Poder Legislativo que discuta, que debata, que não seja subserviente. A gente vai ter reunião das comissões na próxima segunda-feira e hoje estarei me debruçando sobre a reforma administrativa para que a gente possa propor emendas, mudanças, ver o arcabouço das ações prioritárias que o governo quer instaurar.

Decreto de Raquel

Acredito que se ela (Raquel Lyra) fizer um poder com diálogo entre os poderes, vai alcançar seus objetivos. Houve alguns ruídos. Talvez a comunicação, a forma como foi feito, mas todos fazem. Poderia ter sido feito de forma gradual ou por etapas (exoneração de cargos comissionados) de forma que não houvesse uma pausa na prestação de serviços, mas não foi o que aconteceu. Houve esse ruído. Acredito que agora as coisas estão acontecendo sem deixarem, de fato, a governadora assumir. Houve essa dificuldade, mas a página já foi virada. Vou dialogar sempre que possível com a governadora e a vice-governadora, mesmo porque já estive na Assembleia com as duas. Pernambuco vai viver um novo momento. A gente vai esperar dando o tempo necessário para ver resultados. Não adianta fazer movimentosque podem atrapalhar o processo, porque vai atrapalhar a vida de todos.

Posicionamento

Ao longo deste ano, vou estar ao lado das ações que vão contribuir para o estado. Fui candidata apoiando Marília Arraes nos dois turnos e ficaria feliz se ela estivesse no governo, mas não me coloco na bancada de oposição. Nós teremos bancada da situação, da oposição e independente. Eu vou fazer parte da bancada independente e se tiver alguma crítica, algo que incomode, vou falar, mas sou uma pessoa de muito diálogo. Acredito que a gente deva dar tempo a qualquer chefe do Executivo poder colocar em prática o que ele planejou para o seu governo. Algumas ações têm que ser rápidas. Saúde pública, segurança pública, distribuição e oferta de água não podem esperar.

União Brasil e PP

O União Brasil elegeu cinco deputados. Dentro do partido existe um diálogo grande e de respeito aos posicionamento de parlamentares e do próprio presidente (do partido). Naquele momento em que houve a ação deliberada de um deputado de fazer parte dessa fusão, eu não quis fazer parte daquilo. Naquele momento não houve diálogo. Foi uma coisa colocada como se todos deputados eleitos fossem fazer parte daquela fusão. Não me vi como parte envolvida. Logo, a gente soltou uma nota para a imprensa e nas redes sociais, falando do nosso posicionamento. Junto com o PP, por mim, não.

Mesa diretora

Ainda não defini. Estou conversando. A gente vai construir o melhor caminho para o fortalecimento do Poder Legislativo. Alguns nomes estão sendo colocados. A gente tem o nome de Álvaro Porto e Antonio Moraes, duas pessoas íntegras, que já atuaram comigo quando estive na Alepe. Já me procuram (Álvaro). Vamos ouvi-los e decidir o nosso voto. Se a mesa quiser, estaremos colocando nosso nome à disposição. Já venho sendo procurada (por candidatos à Primeira Secretaria). É uma construção que vai ter como base a representatividade dos partidos. A gente tem que saber que existe isso. Minha preocução é quanto à independência e fortalecimento do poder. Vou estar junto daquele que faça o exercício desses dois pontos básicos para que a gente possa ter um casa que realmente seja do povo pernambucano, que seja independente. Não adianta estar num mandato em que a gente seja marionete, não possa dar nossa voz porque é tratorado.

Perspectivas para Araripina

Sou a única representante eleita. Vou ter essa responsabilidade a mais pela nossa região, mas isso não tira a responsabiliade de fazer um mandato para todo o estado de Pernambuco. Quanto a 2024, a construção de um nome (para prefeito de Araripina) já vem sendo feita, mas não existe ainda uma definiçao real. A gente não pode abreviar nosso mandato. A gente discute os nomes, mas sem perder as rédeas de que o mandato vigente ainda é do prefeito e de sua equipe. No tempo certo, vamos conversar com nossos aliados. É uma construção de diálogo.

Diferencial na Alepe

Eu chego muito mais madura do ponto de vista político, mais aberta ao diálogo, sabendo da necessidade de eu ainda aprender muito. Temos nossas diretrizes com base na saúde pública, da mulher e da criança, do abastecimento hídrico, segurança pública, mas a gente amplia porque a gente vai formatar nosso mandato trazendo o povo para junto do Legislativo. Quero construir um mandato participativo para fazer a diferença na Alepe.

