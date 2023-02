Wolney Queiroz é nomeado por Lula secretário-executivo da Previdência Social

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE) como secretário-executivo do Ministério da Previdência Social. É o segundo principal cargo da pasta. O primeiro é o do ministro, também ocupado por um pedetista, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi. O decreto com o nome de Wolney foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9)

"Com muita alegria, aceitei a tarefa de assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social, um convite especial do ministro Carlos Lupi e presidente Lula. Continuo trabalhando em defesa do povo de Pernambuco, e agora de todo o país, para garantir uma Previdência Social humana, célere e justa. Contem comigo!", escreveu em suas redes sociais.

Filho do ex-prefeito de Cararu e ex-deputado José Queiroz, Wolney foi líder da bancada da Oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, e também líder do PDT na Câmara dos Deputados em 2020 e em 2022. Depois de cinco mandatos como deputado federal, obteve 63.242 votos nas últimas eleições, mas não conseguiu reeleger-se. O pedetista também integrou o Conselho Político do governo de transição no ano passado.

