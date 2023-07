A- A+

Abertas as inscrições para oficinas gratuitas de férias em Design de Moda e Estética no Senac Não há pré-requisitos para participar das oficinas

A Faculdade Senac Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da Cidade, está com vagas abertas em cursos gratuitos de férias nas áreas de Design de Moda e Estética.

Na área de Design de Moda, há vagas para a oficina Estamparia Manual com Stencil, que ocorrerá de terça a quinta-feira da próxima semana (25 a 27 de julho), das 8h às 12h. A estamparia é uma técnica utilizada para aplicar desenhos, padrões ou imagens em diferentes tipos de superfícies, como tecidos, papel, cerâmica, entre outros materiais.

Já na área de Estética, as vagas são para Visagismo e Colorimetria. Com 200 vagas, a oficina será na quinta-feira (27), das 13h às 17h, no auditório da instituição. O visagismo é uma técnica que busca analisar e harmonizar os elementos físicos de cada pessoa. Já a colorimetria é a área responsável pelo estudo das cores e sua aplicação na estética.

Não há pré-requisitos para participar das oficinas, e as inscrições - pelo site do Senac - estarão abertas até as vagas serem preenchidas.

"Com professores experientes e uma estrutura de qualidade, as oficinas são uma excelente opção para aproveitar o período de férias de forma produtiva e enriquecedora", explica o Senac.

A insitutição possui também formação superior em Design de Moda e em Estética e Cosmética - continuam abertas as inscrições para o Vestibular 2023.2.

Os cursos têm duração de cinco semestres e são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). São 40 vagas por turma, com aulas no período da manhã (Design de Moda) e da noite (Estética e Cosmética). As inscrições podem ser feitas pelo site oficial.

Serviço:

Oficinas de Férias Gratuitas na Faculdade Senac

Rua do Pombal, 57, Santo Amaro, Recife.

Estamparia Manual com Stencil

Professora: Samantha Pimentel

Dias: 25, 26 e 27 de julho

Horário: 8h às 12h

Sala: Laboratório 1201 - Desenho de moda

Visagismo e Colorimetria

Professoras: Isadora Figueiredo e Samantha Pimentel

Dia: 27 de julho

Horário: 13h às 17h

Sala: Auditório da Faculdade Senac

