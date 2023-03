A- A+

Abertas inscrições para seleção simplificada da Prefeitura do Recife com 202 vagas Salários vão até R$ 10,3 mil

Foram abertas, nesta quinta-feira (23), as inscrições para as 202 vagas da seleção pública simplificada realizada pela Prefeitura do Recife para diversos cargos com salários de até R$ 10,3 mil.



Há oportunidades para os níveis médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 68 vagas para a Autarquia de Urbanização do Recife (URB); 77 para a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb); 28 para o Gabinete de Projetos Especiais; 16 para a Secretaria de Educação; e 13 para a Secretaria de Saneamento.



Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de abril, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, responsável pelo certame.



As vagas de nível médio se destinam à função de agente administrativo. Podem participar profissionais de nível técnico nas áreas ambiental, de contabilidade, eletrônica, laboratório de engenharia/pavimentação, segurança do trabalho, edificações, geoprocessamento e tecnologia da informação (TI). A taxa de inscrição custa R$ 55.

Do total de vagas, 10% são destinados a pessoas com deficiência. Outros 20% são para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. O prazo de validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O certame será dividido em análise curricular e entrevista (essa última exclusiva para os cargos de nível superior). A contratação está prevista para o dia 19 de junho.

