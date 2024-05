Abreu e Lima abre concurso para preenchimento de 51 vagas no município

A- A+

A Prefeitura de Abreu e Lima, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR), abriu, nesta segunda-feira (13), 51 vagas para preenchimento via concurso público. Com inscrições até o dia 17 de junho, o certame tem oportunidades para níveis médio/técnico e superior.



As 20 vagas para nível médio são para Técnico de Enfermagem, exigindo formação técnica na área.

Os salários vão de R$ 1.600 a R$ 5.000, para cargos da controladoria municipal e secretarias municipais, além de duas vagas para procurador jurídico da cidade.

Com validade de dois anos a partir da homologação dos resultados, o concurso tem postos com carga horária entre 30 e 40 horas semanais e também vagas para cadastro de reserva (CR).

Estão disponíveis os seguintes cargos:

- Técnico em Controle Interno | nível superior | 2 vagas + Cadastro Reserva (CR);

- Engenharia Ambiental | nível superior | 1 + CR

- Fiscalização Ambiental | nível superior | 6 + CR;

- Assistente Social | nível superior | 8 + CR;

- Enfermagem | nível superior | CR;

- Fisioterapia | nível superior | 2 + CR;

- Fonoaudiologia | nível superior | 2 + CR;

- Nutrição | nível superior | 3 + CR;

- Psicologia | nível superior | 5 + CR;

- Técnico em Enfermagem | nível médio/técnico | 20 + CR;

- Procurador Jurídico do município | nível superior e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | 1 + CR.

O valor da inscrição para Técnico em Enfermagem custa R$ 55; para Procurador Jurídico, o valor é R$ 250; demais cargos contam com inscrição no valor de R$ 80. Interessados podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



A prova objetiva para todos os cargos será realizada no dia 18 de agosto, em Abreu e Lima, mas com horários diferenciados: das 15h às 19h, para o cargo de Procurador Jurídico Municipal; e, das 8h às 13h, para os demais cargos.

