Adiado, Concurso Nacional Unificado ainda não tem nova data de aplicação Governo federal adiou provas por causa de chuvas no RS

Ao anunciar o adiamento das provas do concurso unificado, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta sexta-feira (3) que ainda não há uma nova data para realização do certame. As provas seriam aplicadas neste domingo (5) em 1.228 cidades.

A ministra explicou que a nova data será definida após a normalização da situação no Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas, e resolução de questões logísticas do processo seletivo.

"Não temos uma nova data. Eu quero deixar claro que podemos, nas próximas semanas, divulgar a nova data. Nesse momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite dar uma nova data com segurança. A gente imagina que algumas semanas, ou até menos, a gente consiga divulgar a nova data”, disse em entrevista à imprensa.

Esther Dweck explicou que o adiamento foi a melhor solução para garantir que todos os candidatos tenham as mesmas chances.

"Essa decisão de adiamento busca garantir a integridade dos participantes, inclusive sua integridade física nas regiões onde seria impossível o deslocamento. Mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo que está prestando concurso”, afirmou.

O CNU é o concurso com o maior número de candidatos já realizado no país. Ao todo, 2,144 milhões de candidatos se inscrevem no processo seletivo e disputarão 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.

