Administradora Hoteleira oferece 20 vagas de estágio em diversas áreas

A administradora hoteleira dos Resorts All Inclusive Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge Resort, a Amarante, abre programa de estágio que oferece 20 vagas no total para estudantes de várias áreas. Dentro delas, 5 vagas são para o Recife. O programa é voltado para estudantes que tiverem entre o terceiro e oitavo período da faculdade. As vagas são para a cidade do Recife, Maceió, Maragogi e Japaratinga. As inscrições vão até esta sexta-feira (17), até as 12h.

No geral, as vagas são para os cursos de: administração, comunicação, tecnologia da informação, hotelaria, ciência da computação, nutrição, psicologia, ciências contábeis, economia, direito, engenharia de civil e de produção, gastronomia e gestão de turismos.

Em Recife, as 5 vagas disponibilizadas seram para Compliance, Facilities, Remuneração, Financeiro e Comunicação Promocional.

O estágio é remunerado (não foi divulgado o valor) e pode contar com auxílio transporte, plano odontológico e plano de saúde (opcionais). E também desconto em hospedagem nos empreendimentos, parceria com a Vee Digital e convênio FGV.

Segundo a diretora de gente e gestão, Carolina Meneses, o objetivo é marcar a vida das pessoas e dar oportunidades em uma das mais importantes empresas de hotelaria do Brasil.

“Acreditamos que investir nos jovens ou pessoas que estão começando a carreira, pode transformar a vida profissional e gerar desenvolvimento nacional e social. O nosso programa tem diversas etapas em que os nossos ‘estagiastes’ participam, cada um tem um mentir- que já estagiou na Amarante e hoje, estão como CLT-, passam por desafios e Cumbuca e diversas ações que os desenvolvem durante o período”, acrescenta Carolina.

Os interessados podem se inscrever pelo link: https://www.amarante.org/programa-de-estagio

