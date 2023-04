Agências do Trabalho de Pernambuco ofertam 331 vagas de emprego nesta segunda-feira (3)

A- A+

As Agências do Trabalho de Pernambuco oferecem, nesta segunda-feira (3), 415 vagas de emprego, sendo 23 para pessoas com deficiência.



É importante lembrar que o cadastro de qualquer pessoa fica ativo durante três meses. Quem não foi contratado durante este período, precisa voltar à Agência do Trabalho mais próxima de sua casa, levando os documentos necessários.

As Agências do Trabalho atendem das 8h às 13h, sendo as do Recife, de Vitória de Santo Antão e Salgueiro apenas com agendamento prévio.

Os endereços das unidades estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo.

Confira as vagas:

