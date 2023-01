A- A+

Agências do Trabalho de Pernambuco ofertam 415 vagas de emprego nesta terça-feira (3) Profissões que aparecem em destaque são as de vendedor (44), ajudante de obras (30) e pedreiro (20)

As Agências do Trabalho de Pernambuco oferecem, nesta terça-feira (3), 415 vagas de emprego, sendo 50 para pessoas com deficiência, 26 para empregos temporários e outras 21 para jovem aprendiz.

As profissões que aparecem em destaque são as de vendedor (44), ajudante de obras (30) e pedreiro (20).

Entre os municípios, os três que oferecem mais opções são: Recife: (90), Belo Jardim (58) e Petrolina (55). Além dos municípios citados acima, também há vagas, por ordem alfabética em: Arcoverde (3), Bezerros (4), Cabo de Santo Agostinho (11), Caruaru (23), Garanhuns (10), Goiana (4), Igarassu (38), Ipojuca (6), Nazaré da Mata (10), Paulista (45), Pesqueira (7), Serra Talhada (12), Salgueiro (5), São Lourenço da Mata (10), Santa Cruz do Capibaribe (19) e Vitória de Santo Antão (4).

Como concorrer às vagas?

É importante lembrar que o cadastro de qualquer pessoa fica ativo durante três meses. Quem não foi contratado durante este período, precisa voltar à Agência do Trabalho mais próxima de sua casa, levando os documentos necessários.

As Agências do Trabalho atendem das 8h às 13h, sendo as do Recife, de Vitória de Santo Antão e Salgueiro apenas com agendamento prévio.

Os endereços das unidades estão disponíveis no site da nova Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo.

Confira as vagas:



