Agências do Trabalho de Pernambuco ofertam 617 vagas de emprego nesta sexta-feira (27) Entre os destaques, há três vagas para pessoas com deficiência de operador de caixa

As Agências do Trabalho de Pernambuco oferecem, nesta sexta-feira (27), 617 vagas de emprego. Desse total, 581 são para vagas em geral e 36 para pessoas com deficiência.

Entre os destaques, há três vagas para pessoas com deficiência de operador de caixa, sendo duas em Paulista e uma em Caruaru. Em todos os casos, a experiência exigida é de seis meses. O salário não foi informado.

Como concorrer às vagas?

É importante lembrar que o cadastro de qualquer pessoa fica ativo durante três meses. Quem não foi contratado durante este período, precisa voltar à Agência do Trabalho mais próxima de sua casa, levando os documentos necessários.

As Agências do Trabalho atendem das 8h às 13h, sendo as do Recife, de Vitória de Santo Antão e Salgueiro apenas com agendamento prévio.

Os endereços das unidades estão disponíveis no site da nova Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo.

Confira as vagas:

