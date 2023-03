A- A+

Agências do Trabalho do Recife oferecem 122 vagas de emprego nesta quarta-feira (1) As vagas são de emprego e estágio

Àqueles recifenses que estejam à procura de oportunidade no mercado de trabalho, as Agências de Emprego do Recife oferecem, nesta quarta-feira (1°), 122 vagas de emprego e estágio.

As vagas de emprego em regime CLT são para ajudante de carga e descarga de mercadoria (5); auxiliar de cozinha (14); atendente de lanchonete (2); auxiliar de limpeza (19); auxiliar de manutenção predial (2); auxiliar de sushiman (1); chefe de cozinha (1); confeiteiro (1); copeiro de hospital (30); corretor de imóveis (5); costureira de máquina overloque (2); estoquista (4); garçom (2); jardineiro (1); mecânico de equipamentos industriais (1); faturista (1); podólogo (1); técnico em enfermagem (7); técnico em nutrição (3); tosador de animais domésticos (1); e vendedor porta a porta (1).

Já para os estudantes que estão em busca de uma oportunidade de estágio há vagas para administrador (2); auxiliar técnico em mecânica (4); contador (2); eletrotécnico (4); engenheiro de automação (1); engenheiro elétrico (1); e tecnólogo em logística de transporte (4).

Os recifenses podem encontrar os serviços da Agência em Casa Amarela, na Av. Norte, 5.600, e na Sala do Empreendedor, na Prefeitura do Recife, no bairro do Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além desses espaços, os Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; e Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra também ofertam os serviços da agência de terça a sexta-feira, das 08h às 16h.

Algumas dessas vagas também podem ser encontradas na plataforma GO Recife, que pode ser acessada no site https://gorecife.recife.pe.gov.br/ ou através do aplicativo Conecta Recife. Uma vez dentro da plataforma basta clicar na opção “Oportunidades” e se candidatar para a vaga desejada.

