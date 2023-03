A- A+

Agências do Trabalho do Recife oferecem 38 vagas de emprego nesta segunda-feira (27) Grande parte das vagas são para trabalhadores com formação em nível médio

Recifenses que estejam à procura de oportunidade no mercado de trabalho, as Agências de Emprego do Recife oferecem, nesta segunda-feira (27), 38 vagas de emprego, sendo a maioria delas para trabalhadores com formação em nível médio. As vagas ofertadas são para atendente de cafeteria (1); atendente de lanchonete (5); atendente de loja ou hipermercados (10); atendente de padaria (1); atendente de padaria (1); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de lavanderia (1); auxiliar de limpeza (3); auxiliar de linha de produção (1); auxiliar de pessoal (1); auxiliar financeiro (1); cadista (desenhista técnico de arquitetura) (1); chefe de cozinha (2); consultor de vendas (1); costureira geral (1); cumim (1); dedetizador (1); empacotador a mão (7); pasteleiro (1); pizzaiolo (1); porteiro (1); recepcionista de hotel (1); e supervisor comercial (3).

As Agências do Emprego são espaços montados pela Prefeitura do Recife onde os cidadãos encontram serviços de intermediação de mão de obra, emissão de carteira profissional digital, entrada no seguro desemprego e outros, realizados de forma gratuita.

Os recifenses podem encontrar os serviços da Agência em Casa Amarela, na Av. Norte, 5.600, e na Sala do Empreendedor, na Prefeitura do Recife, no bairro do Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além desses espaços, os Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; e Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra também ofertam os serviços da agência de terça a sexta-feira, das 08h às 16h.

Algumas dessas vagas também podem ser encontradas na plataforma GO Recife, que pode ser acessada no site https://gorecife.recife.pe.gov.br/ ou através do aplicativo Conecta Recife. Uma vez dentro da plataforma basta clicar na opção “Oportunidades” e se candidatar para a vaga desejada.

