Agências do Trabalho do Recife oferecem 51 vagas de emprego nesta terça-feira (7) A maioria das vagas são para trabalhadores com formação em nível médio

Àqueles recifenses que estejam à procura de oportunidade no mercado de trabalho, as Agências de Emprego do Recife oferecem, nesta terça-feira (7), 51 vagas de emprego, sendo a maioria delas para trabalhadores com formação em nível médio. As vagas ofertadas são técnico em enfermagem (14); vendedor pracista (5); ajudante de carga e descarga (5); motorista de caminhão (5); consultor de vendas (3); confeiteiro (1); manicure (2); costureira de máquinas (2); alinhador de pneus (1); analista de controle de qualidade (1); assistente de vendas (1); auxiliar de cozinha(1); auxiliar de pessoal (1); consultor de vendas (1); auxiliar administrativo (1); copeiro (1); esteticista (1); auxiliar financeiro (1); forneiro de padaria (1); motorista de caminhão-guincho leve (1), mecânico de equipamento industrial (1); alinhador de pneus (1) e podólogo (1).

Para se inscrever, basta ir nas agências com RG e CPF. Lá os atendentes informam as vagas disponíveis, exigências e quais se encaixam melhor no perfil.

Os recifenses podem encontrar os serviços da Agência em Casa Amarela, na Av. Norte, 5.600, e na Sala do Empreendedor, na Prefeitura do Recife, no bairro do Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além desses espaços, os Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; e Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra também ofertam os serviços da agência de terça a sexta-feira, das 08h às 16h.

