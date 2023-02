A- A+

Armazém da Criatividade, em Caruaru, abre seleção de estágio obrigatório para Observatório do Amanhã Para participar, é necessário estar cursando a partir do 4º período que qualquer curso de graduação

O Armazém da Criatividade, localizado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, abriu seleção de estágio obrigatório para atuação no Observatório do Amanhã, voltado ao setor de economia criativa.



Para participar, é necessário estar cursando a partir do 4º período de qualquer curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar no turno da tarde. Estão sendo ofertadas cerca de 15 vagas. O contrato tem duração de 6 meses e não prevê salário ou auxílio.



As inscrições devem ser feitas até o dia 10 deste mês, por meio de formulário on-line. Após o prazo, os candidatos pré-selecionados serão contactados por e-mail e convidados para uma entrevista.

Os estagiários escolhidos atuaram na modalidade híbrida e serão capacitados em procedimentos de pesquisa, análises de mercado e de macrotendências.

A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD).

“É uma oportunidade valiosa para estudantes interessados em explorar, investigar e trabalhar com os diversos setores da Economia Criativa. No Observatório, não só se compreende as demandas reais do ecossistema local, mas é um espaço onde se constrói conhecimento para inovar e mudar a realidade”,afirmou o gestor de Inovação da Secti, Hugo Medeiros.

