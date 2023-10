Assaí abre 293 vagas de emprego para unidade de Olinda; saiba como se inscrever

A- A+

O Assaí Atacadista oferta 293 vagas de emprego para sua unidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a primeira na cidade.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site até 30 de outubro.

As vagas, também elegíveis, para pessoas com deficiência são para:

- Chefe de Seção;

- Açougueiro(a);

- Fiscal de Prevenção de Perdas;

- Repositor(a) de mercadorias;

- Operador(a) de Caixa;

- Empacotador(a);

- Vendedor(a) de Cartão;

- Operador(a) de Empilhadeira.

A loja irá funcionar na avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos. A inauguração da unidade está prevista para o final deste ano.

Seleção

Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

