Assaí Atacadista abre mais de 130 vagas temporárias para reforçar lojas em Pernambuco

O Assaí Atacadista, que possui 275 lojas espalhadas em todo o Brasil, está com mais de 130 vagas temporárias abertas para atuação em lojas espalhadas em Pernambuco.



De acordo com o grupo, as oportunidades buscam reforçar as unidades do Estado durante o período de festas de final de ano.



As inscrições seguem até o dia 10 de novembro, exclusivamente pelo site https://astconsult.selecty.com.br/.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

Entre as funções disponíveis estão a de operador(a) de caixa, repositor(a) de mercearia, repositor(a) de perecíveis, repositor(a) de frutas, legumes e verduras, fiscal de caixa, entre outras.



O Assaí Atacadista reforça que o período de atuação será entre 20 de novembro e 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de efetivação após a data.



Em Pernambuco, o grupo possui unidades no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada.

