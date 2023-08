A- A+

Assaí Atacadista está com 335 vagas de emprego abertas para nova unidade no bairro da Madalena Interessados devem realizar cadastro até o dia 8 de setembro

A rede Assaí Atacadista está com 335 vagas de emprego abertas para a unidade que será inaugurada na rua Benfica, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Do total de vagas, 310 são efetivas e 25, temporárias. As oportunidades são elegíveis às pessoas com ou sem deficiência.



Há oportunidades em diferentes áreas e níveis de experiência. Algumas delas são:

- Chefe de seção;

- Açougueiro (a);

- Fiscal de prevenção de perdas;

- Repositor (a) de mercadorias;

- Operador (a) de caixa;

- Empacotador (a);

- Vendedor (a) de cartão;

- Operador (a) de empilhadeira;

- Padeiro (a);

- Nutricionista;

- Locutor (a);

- Conferente de carga e descarga;

- Cozinheiro (a);

- Chefe administrativo;

- Chefe de depósito;

- Chefe de manutenção;

- Cartazista;

- Assistente de TI.



Interessados em trabalhar no Assaí Benfica devem realizar cadastro até o dia 8 de setembro, no site destinado ao novo supermercado.



No momento da inscrição, é necessário fornecer RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail para contato.

De acordo com a empresa, o processo seletivo será realizado em etapas presenciais e online.



A empresa não informou valores, mas disse oferecer salários e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de plano estruturado de carreira.



O Assaí Benfica funcionará nas antigas instalações do supermercado Extra. A previsão da rede atacadista é que o novo empreendimento seja inaugurado até o final deste ano.

Veja também

TRANSPORTE TI Tancredo Neves/TI Macaxeira passam a operar com integração temporal a partir deste sábado (19)