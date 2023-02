Banco do Brasil abre vagas de escriturário; inscrições vão até o dia 24 deste mês

A- A+

O Banco do Brasil abriu 6 mil vagas de escriturário nas funções de agente comercial e de tecnologia. São 4 mil para contratação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva.

Os ocupantes do cargo vão receber R$ 3.622,23, além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42 e cesta alimentação no valor de R$ 799,38, totalizando R$ 5.436,03. Com uma jornada de 30 horas semanais. Podem concorrer pessoas com ensino médio concluído, e precisam ter pelo menos 18 anos. As inscrições vão até o dia 24 deste mês.

O edital disponibiliza vagas para agente comercial em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo distribuídas 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva. No caso de agente de tecnologia, as ofertas são para trabalhar apenas em Brasília e São Paulo e também são 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva. Na função de agente comercial, foram oferecidas para Pernambuco 72 vagas imediatas e 32 para cadastro reserva.

O processo seletivo reserva 5% das oportunidades a pessoas com deficiência e 20% a candidatos que se autodeclararem negros, conforme determinam o Decreto 9.508/2018 e a Lei 12.990/2014, respectivamente.

Os interessados devem acessar: https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122 e clicar em "formulário de requerimento de inscrição". O site exigirá a inserção de CPF e senha (para quem já possui login) ou a criação de cadastro para novos usuários. A seguir, basta informar todos os dados requeridos pela página, incluindo a região de interesse para atuação. O último passo é o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50, em qualquer banco (respeitando a data de vencimento do boleto) ou via Pix.

