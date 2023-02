A- A+

Banco do Brasil está com inscrições para concurso público abertas até a próxima sexta-feira (24) Caixa Econômica e Correios deve abrir inscrições para concurso público ainda este ano

O Banco do Brasil está com oportunidades abertas para o concurso 2023 com 6 mil vagas para a carreira de escriturário, que tem como exigência o nível médio dos candidados. O salário mensal será de R$ 5.436,03. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio (http://www.cesgranrio.org.br/), banca organizadora, até a próxima sexta-feira (24 de fevereiro). A taxa de inscrição é R$ 50. Lembrando também que em breve a Caixa Econômica abrirá inscrições para concurso ainda este ano. E os Correios costumam abrir vagas de surpresa, então é importante o candidato já ir se preparando.

O concurso do Banco do Brasil terá oportunidades para todos os estados do país e mais o Distrito Federal. Serão vagas para agente comercial (escriturário tradicional), que são profissionais que atuam no banco, principalmente atendendo cliente, e que vai contar com postos em todas as agências do país. E agente de tecnologia, que são vagas voltadas para a área de TI, com conhecimentos específicos para exercer as funções no Distrito Federal, em Brasília, e em São Paulo.

O salário mensal será de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de remuneração inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Os contratados terão direito a outros benefícios como: planos de saúde e odontológico, previdência privada com participação do banco; auxílio-creche/babá; e auxílio ao filho com deficiência.

Das 6 mil vagas anunciadas, 4 mil serão para ocupação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Em Pernambuco, vão ser 72 para preenchimento imediato e 32 para reserva.

O concurso será composto de prova objetiva e redação, no dia 23 de abril, que cai em um domingo. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 14 de julho.

Caixa e Correios

Está em pauta na Caixa Econômica Federal um novo concurso para o cargo de técnico bancário, destinado a ampla concorrência. O órgão já afirmou nas suas redes sociais que uma nova seleção segue para ocorrer em 2023 e para todos os estados do Brasil. Para concorrer ao cargo de técnico bancário com remuneração inicial de R$ 4.120, precisa ter o ensino médio. Além da remuneração, os servidores também vão contar com outros benefícios. As inscrições para o concurso da Caixa ainda não foram abertas, mas é importante os interessados ficarem atentos.

Já os Correios deve abrir concurso de surpresa. Por isso é necessário que os candidatos já comecem a se preparar. O último concurso ocorreu em 2011 trazendo vagas para muitas áreas. O cargo de carteiro exige nível médio e tem salário inicial de R$ 2.885,37. O cargo de atendente comercial e operador de triagem e transbordo tem salário de R$ 2.348,87 e também exige nível médio.

A prova do último ano teve questões de matemática, português e informática. As inscrições para o concurso dos Correios ainda não foram abertas.

Veja também

Concursos e Empregos Banco do Brasil está com inscrições para concurso público abertas até a próxima sexta-feira (24)