A- A+

Banco do Nordeste anuncia concurso com 500 vagas Analista Bancário e Especialista Técnico em T.I serão os cargos disponíveis

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, anunciou, nesta quarta-feira (6), que a insitutição bancária realizará um concurso público com a abertura de 500 vagas.

Essas oportunidades serão distribuídas entre os cargos de Analista Bancário (410 vagas) e Especialista Técnico em T.I (90 vagas). O requisito de escolaridade é o nível médio para o cargo de analista e nível superior para o cargo de especialista em T.I.

“Vamos fortalecer o BNB e levar mais desenvolvimento aos estados dentro da nossa área de abrangência”, declarou Câmara.

Segundo informações do órgão, o edital completo, contendo todas as informações detalhadas sobre o concurso, assim como as datas das provas, será divulgado até o final de janeiro. A Cesgranrio será a banca examinadora responsável pelo processo seletivo.

As declarações foram dadas após a instituição receber a autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para conduzir o certame.

Veja também

Disputa territorial Venezuela e Guiana abrem "canais de comunicação" em meio a extensão por disputa territorial