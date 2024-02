A- A+

Banco do Nordeste prorroga inscrições de concurso com 410 vagas imediatas e 300 de cadastro reserva Oportunidades são para o cargo de analista bancário, cujo salário inicial é de R$ 3.788,16

Foram prorrogadas até o dia 11 de março as inscrições do concurso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que oferece 410 vagas imediatas de nível médio e mais 300 para cadastro reserva.



A retificação foi publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira (14). As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame. A taxa custa R$ 65.

As oportunidades são para o cargo de analista bancário, cujo salário inicial é de R$ 3.788,16. O BNB também oferece benefícios, como auxílios-refeição, cesta alimentação e creche.



Segundo o edital, das 410 vagas imediatas, 82 estão reservadas para pessoas negras e 21 para candidatos com deficiência. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo.



A jornada de trabalho é de seis horas diárias. O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 28 de abril. Os resultados finais do concurso devem ser divulgados em 28 de junho.

