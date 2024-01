Cabo de Santo Agostino abre seleção com 30 vagas para Auxiliar de Desenvolvimento Educacional

A- A+

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, abriu processo seletivo com 30 vagas para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Especial (ADEE).



O salário ofertado é de R$ 1.703, para jornadas de 200 horas mensais, nos turnos diurno ou noturno.



As inscrições, que começaram nessa quinta-feira (11), são gratuitas e devem ser realizadas até segunda-feira (15), no site da prefeitura.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa possuir ensino médio completo.

A seleção simplificada será realizada por meio de avaliação curricular/análise de títulos, em caráter eliminatório e classificatório.



Os aprovados assinarão contratos temporários, válidos pelo prazo de 2 anos, a contar da data de início das atividades, podendo ser prorrogados por igual período a critério da Secretaria Municipal de Educação.



De acordo com o edital, o resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de janeiro.

Veja também

Copa do Nordeste Sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste tem data definida; confira