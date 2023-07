Câmara Municipal de Itamaracá abre concurso público com 13 vagas; salários chegam até R$ 2,5 mil

A- A+

Com salários que podem chegar a R$ 2,5 mil, a Câmara Municipal de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, abriu, nesta terça-feira (25), as inscrições de concurso público com 13 vagas.



Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de agosto, no site do Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico (IDHTEC), responsável pelo certame.



Os cargos de nível fundamental são: Auxiliar de serviços gerais (1) e Copeira (1). Os de nível médio são: Auxiliar administrativo (1) e Arquivista (1). Já os de nível superior são: Assessor contábil (1); Assessor de controle interno (1); Assessor de ouvidoria (1); Assessor jurídico (1); Redator de atas (1); e Técnico de auditoria (1).



Confira salários para cada cargo:

O valor das inscrições varia de acordo com o nível escolhido: custam R$ 65, para nível fundamental, R$ 80 para médio e R$ 90 para superior.

A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais para todos os cargos. A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva, com 40 questões divididas em língua portuguesa e conhecimentos específicos, que será aplicada no dia 17 de setembro.



De acordo com o edital, o resultado final está previsto para ser divulgado em outubro deste ano. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.



