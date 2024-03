Camaragibe abre 55 vagas de emprego na construção civil

A- A+

A Prefeitura de Camaragibe, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 55 vagas de emprego abertas na área da construção civil. São 40 vagas para auxiliar de pedreiro e 15 para pedreiro. As oportunidades estão incluídas no Emprega Mais Camaragibe, programa municipal de incentivo à empregabilidade.



A oferta de vagas faz parte de mais um investimento em infraestrutura no município. Os profissionais selecionados irão atuar nos serviços de pavimentação e manutenção das vias da cidade. Para concorrer às vagas, os candidatos devem se inscrever através do site https://camaragibe.pe.gov.br/empregacamara/emprega-camara/ e preencher o formulário com as suas informações pessoais.

“Essas oportunidades demonstram o compromisso da nossa gestão com a geração de emprego e renda em Camaragibe. Além disso, os profissionais selecionados para as vagas serão aproveitados nas obras de infraestrutura do município. Esta é com certeza uma grande oportunidade para os camaragibenses”, afirma a prefeita Doutora Nadegi.





Requisitos para as vagas de auxiliar de pedreiro:

Experiência prévia na área de construção civil será valorizada;

Capacidade de trabalhar em equipe, demonstrando boa comunicação e cooperação;

Atitude proativa, responsável e orientada para resultados.



Requisitos para as vagas de pedreiro:

Experiência comprovada na função de pedreiro, preferencialmente em obras residenciais e comerciais;

Conhecimento sólido em técnicas de alvenaria, incluindo uso de ferramentas e equipamentos próprios da profissão;

Habilidade para trabalhar com precisão e atenção aos detalhes, assegurando a qualidade dos acabamentos;

Capacidade de trabalhar em equipe e liderar colaboradores, demonstrando bom relacionamento interpessoal e comunicação eficaz.



Sobre o Emprega Mais Camaragibe



O programa municipal Emprega Mais Camaragibe tem o objetivo de facilitar a inserção dos camaragibenses no mercado de trabalho formal. A iniciativa contribui positivamente para a geração de renda na cidade e na melhora da qualidade de vida. Os interessados podem se candidatar às vagas de trabalho disponíveis no município, e depositar o currículo no banco de dados, no site do programa https://camaragibe.pe.gov.br/empregacamara/emprega-camara/.

