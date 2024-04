Camaragibe abre inscrições de concurso para rede municipal de ensino; remuneração é de R$ 4.499,39

A- A+

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, abriu, nessa segunda-feira (29), as inscrições para concurso público para a rede municipal de ensino. O período de inscrição segue até o dia 28 de maio, com 200 vagas para o cargo de professor do Ensino Fundamental I, além de cadastro de reserva.

As oportunidades são para cargo de nível superior, com remuneração de R$ 4.499,39, . O processo de inscrição é realizado exclusivamente através da plataforma online do Instituto AOCP, banca responsável pela organização do concurso.

O candidato deve preencher o formulário com informações pessoais e efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 120. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, podem pedir a isenção da taxa até esta sexta-feira (3). No processo, é necessário o preenchimento de outro documento, também disponível no site do Instituto AOCP.

A prova objetiva será aplicada no dia 28 de julho deste ano, no período vespertino. O cartão de informação do candidato, com horário e local de prova, deve ser liberado a partir de 22 de julho.

O edital completo do concurso pode ser acessado, também, na página oficial da Prefeitura de Camaragibe.

Veja também

Salário Igualdade salarial: foco de fiscalização será em empresas que não enviaram dados, diz ministro