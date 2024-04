A- A+

Camaragibe abre inscrições para concurso público da Guarda Municipal; salários vão até R$ 5 mil Seleção conta com mais de 90 vagas ofertadas

A Prefeitura de Camaragibe iniciou, nesta terça-feira (16), as inscrições para o concurso público da sua Guarda Municipal (GMC).

O processo de inscrição é realizado exclusivamente através da plataforma online do Instituto de Apoio à Gestão e Educação - Igeduc, banca responsável pela organização do concurso.

O candidato deve preencher o formulário com suas informações pessoais e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 110.

Interessados devem se inscrever até o dia 16 de maio. Ao todo, são oferecidas 96 vagas para o cargo, mais o cadastro de reserva.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, podem solicitar a isenção da taxa até o dia 20 de abril.

No certame, há cinco vagas reservadas a pessoas com deficiência e 19, para pessoas negras.

A seleção será dividida em sete etapas de caráter classificatório e eliminatório, sendo elas:



1ª etapa: prova objetiva;

2ª etapa: teste de aptidão física e aferição de altura;

3ª etapa: avaliação psicológica;

4ª etapa: exame da saúde;

5ª etapa: investigação social;

6ª etapa: avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação;

7ª etapa: curso de formação profissional.

Prova objetiva

A prova objetiva será realizada no dia 16 de junho, nas cidades de Camaragibe, Caruaru e Recife, na Região Metropolitana; e Garanhuns, no Agreste, às 13h30, com duração de três horas.

A abertura dos portões será às 12h15. No local de prova, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e portar um documento de identificação oficial com foto atualizada, nítida e legível.

Ao todo, serão 100 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos. O candidato que obtiver menos de 70 pontos na prova objetiva será desclassificado.

Os aprovados no concurso receberão o vencimento-base no valor de R$ 1.467,11. Somados os benefícios adicionais, o valor mensal recebido pode chegar até R$ 5 mil. A carga horária média é de 42 horas de trabalho semanais.

Requisitos para participar da seleção:

- Possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio, expedido por - instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;

- Possuir Carteira Nacional de Habilitação, para condução de veículo enquadrado, no mínimo, na categoria “B”;

- Cumprir os demais requisitos previstos no edital.

Confira o edital na íntegra:

