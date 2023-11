Camaragibe oferece 28 vagas em seleção pública simplificada; salários chegam a R$ 5.127,50

A- A+

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, oferece 28 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em seleção pública simplificada com oportunidades de níveis fundamental e superior.



Segundo o edital, as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de novembro, no site do Instituto de Apoio à Gestão Educacional (Igeduc), responsável pelo certame.



Há 15 vagas para motoristas de transporte escolar e 13 para professores das seguintes disciplinas: Matemática, Português, História, Geografia, Educação Física, Ciências, Artes, Libras e Atendimento Educacional Especializado (AEE). Estão disponíveis vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD).



Para o cargo de motorista de transporte escolar, é necessário ter ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias "D" ou "E". O salário é de R$ 1.780.



Já para o cargo de professor I e II, é exigido nível superior completo. Os salários variam de R$ 3.463,48 a R$ 5.127,50.

A taxa de inscrição custa R$ 40 para o cargo de motorista e R$ 50 para professor. A seleção pública simplificada será realizada em etapa única de caráter classificatório e eliminatório, a partir da avaliação de títulos e/ou de experiência profissional.



O resultado deve ser publicado no dia 8 de dezembro deste ano. A seleção tem validade de um ano, a partir da homologação do resultado definitivo, podendo ser prorrogada por igual período.

