Campus Vitória de Santo Antão do IFPE abre seleção para professor substituto de Física

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) anunciou a abertura do edital para o processo seletivo simplificado de contratação temporária de um professor de Física para o Campus Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A vaga oferece uma carga horária de 40 horas semanais, com remuneração variando entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato, além de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira (8), exclusivamente pela internet. O período de inscrições se estenderá até 25 de janeiro.

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário disponível neste link. Haverá uma taxa de inscrição no valor de R$ 90, a ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 25 de janeiro. O comprovante de pagamento deve ser anexado no ato da inscrição.

Candidatos que comprovem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa de inscrição. O período para requisição de isenção ocorre entre os dias 17 e 19 de janeiro, através do e-mail [email protected].

O resultado da solicitação de isenção será divulgado até o dia 22 de janeiro, e os candidatos beneficiados deverão anexar o deferimento no ato da inscrição.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: a análise de títulos, de caráter classificatório, com peso 4,0; e a prova de conhecimentos práticos específicos, de caráter classificatório e eliminatório, com peso 6,0. A prova prática está marcada para o dia 5 de fevereiro, cujo calendário, tema e local serão divulgados junto com o resultado final da análise de títulos.

Cronograma e Resultados

A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo está prevista para 8 de fevereiro. Os candidatos terão o dia 9 para apresentar recursos. A análise dos recursos e a homologação do resultado final serão divulgadas até o dia 16 do mesmo mês. Todo o cronograma e informações adicionais estão detalhados no edital disponível no site do IFPE.



O cronograma completo e todas as informações sobre a seleção estão disponíveis no edital, que está disponível no portal do IFPE. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

