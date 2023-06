A- A+

Caruaru divulga edital de concurso com 410 vagas de nível médio e salários de até R$ 2 mil; confira As inscrições serão abertas na segunda-feira (5) e seguirão até 24 de julho

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, divulgou, nesta sexta-feira (2), o edital do concurso público com 410 vagas para os cargos de auxiliar de educação, monitor de transporte escolar e profissional de apoio escolar.

Para participar, é necessário ter o ensino médio completo. As inscrições serão abertas na segunda-feira (5) e seguirão até 24 de julho, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, responsável pelo certame.



A inscrição custa R$ 72. Participantes de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa até o dia 9 de junho, desde que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).





Das 410 vagas, 200 são para auxiliar de educação, cujo salário ofertado é de R$ 1.800; 50 são para monitor de transporte escolar, com remuneração de R$ 1.800; e 160 vagas para profissional de apoio escolar, com salário de R$ 2.000.



De acordo com o edital, 5% do número de vagas de cada cargo serão reservadas para candidatos com deficiência.

A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva, que será realizada no dia 3 de setembro. A avaliação tem caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de múltipla escolha.

O resultado final dos aprovados no concurso está previsto para ser divulgado no dia 11 de outubro. O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

