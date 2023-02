A- A+

CESAR School lança curso para ajudar educadores a aplicarem as tecnologias na sala de aula O curso traz sete módulos de curta duração sobre as principais tendências em Educação para 2023

A CESAR School, escola do centro de inovação CESAR, anuncia a criação do curso “Jornada Educação e Tecnologia: Tendências na Prática” (JET). Voltado para educadores, analistas educacionais, pedagogos, coordenadores pedagógicos e todos os outros profissionais da área. Com o principal objetivo de ajudá-los a conhecer e utilizar as novidades da tecnologia emergente como: chatbots, dashboards, metaverso e outras que de maneira inovadora transformam as salas de aula. Com a capacitação eles vão aprender a trabalhar com as novas tecnologias e usá-las a favor dos processos de aprendizagem. Quem tiver interesse pode acessar o site: https://www.cesar.school/educacao-e-tecnologia/. As inscrições estão abertas até dia 24 de fevereiro.

O curso tem sete temas de curta duração, é uma jornada com práticas e podendo explorar ferramentas sobre as principais tendências em Educação para 2023. A escola está oferecendo o formato online (as aulas são ao vivo), tendo duração de três horas e ainda recebendo mais três horas de uma curadoria rica de recursos educacionais e materiais de estudo complementares exclusivos para quem realizar o curso. Acontecem de 27/02 a 03/03, das 19h às 22h. E no último dia, 04/03, das 08h30 às 12h30, o encontro é presencial opcional, para matar a saudade. Totalizando 45h de conteúdo.

De acordo com a professora e analista educacional da CESAR School, Tanci Simões, o projeto foi criado quando perceberam que a pandemia bagunçou a maneira como usavam as tecnologias na educação. "Sentimos que faltava um lugar para discutir as tendências e, ao mesmo tempo, trazer a prática sobre como essas tendências se aplicam aos cenários educacionais mais diversos, como na educação básica, ensino superior ou mesmo educação corporativa", conta.

"Trouxemos o que as pessoas estão fazendo no Brasil e no mundo. Os lampejos de futuro e as tendências do presente, sem dispensar a mão na massa”, acrescenta.

O início das aulas ocorre dia 27/02 com o curso “Metaverso e Realidades Imersivas”, no qual são apresentados os conceitos fundamentais relacionados ao Metaverso e Realidade Aumentada, Virtual e Mista, além dos recursos educacionais dessas inovações. Dia 28/02 é a vez de debater a “Inteligência Artificial”, os conceitos fundamentais e os recursos educacionais relacionados à chamada Machine Learning (Aprendizagem de Máquina). No terceiro dia, 01/03, o aluno terá o módulo “Pensamento Computacional na BNCC (e na escola)”, focado em explicar os conceitos fundamentais do Pensamento Computacional e suas implicações na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Dia 02/03 é a vez de debater “Dashboard de Dados Educacionais”, pelo qual será possível experimentar recursos educacionais sobre essas tecnologias. No dia 03/03, o tema é “Chatbots Educacionais”, para que os alunos aprendam a identificar recursos educacionais para a construção de Chatbots na educação. Por fim, no dia 04/03, vai ser presencial, se encerra com o tema “Design de Experiências de Aprendizagem”, no qual o aluno irá compreender como elaborar objetivos e estratégias focadas em aprendizagem.

Quem adquirir qualquer dia do curso, poderá contar também com um módulo extra: “Cidadania e Segurança no Mundo Digital”, que traz 10 horas de conteúdos práticos sobre privacidade e tecnologia que podem ser implementados em sala de aula.

