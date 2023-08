Cesar School oferece 1.350 vagas em cursos gratuitos de tecnologia; saiba quem pode se inscrever

A- A+

A Cesar School está com 1.350 vagas abertas em cursos remotos gratuitos de tecnologia para profissionais da área ou para quem deseja migrar para o setor.

As incrições para a "Formação Acelerada em Soluções de TechDesign (Fast)" devem ser feitas até o dia 18 de agosto, no site https://www.cesar.school/fast/.

Do total de vagas, 1.050 são para "Fast aceleração de carreiras" e 300 para "Fast transição de carreiras".

De acordo com a Cesar School, quem optar pelo curso de aceleração de carreiras, poderá escolher uma das três trilhas disponíveis: Design de produto, Front-end e Engenharia de plataforma.

A formação tem duração de seis semanas e 72 horas de carga horária. Para se participar, é necessário ser maior de 16 anos, estar matriculado em cursos de graduação, tecnólogos ou técnicos relacionados à tecnologia.



O curso também é para recém-formados ou em início de carreira e profissionais que já desempenha funções relacionadas à tecnologia e quer acelerar o seu desenvolvimento na área.

Já o curso de transição de carreiras, que tem duração de 14 semanas, é destinado para quem deseja migrar na área de ciência dos dados ou atuar em diversas frentes no setor.

Também é para pessoas que lidam com números no dia a dia ou que possuam um senso analítico bem apurado, ou ainda, para aqueles com formação em cursos na área de Tecnologia e Ciências Exatas, como cursos de Tecnologia da Informação, Engenharias, Estatística e licenciaturas na área.

Em ambos os cursos, os estudantes vão aprender sobre o mercado de trabalho em uma área do conhecimento onde há demanda por profissionais de maior senioridade; aprofundar os conhecimentos específicos nas principais tendências tecnológicas da atualidade; aplicar ferramentas efetivas de agilidade nos seus processos de trabalho e promover soluções inovadoras e inteligentes para problemas reais.



Após o período de inscrições, será realizada uma análise dos inscritos. Os aprovados serão convocados a partir do dia 24 de agosto, por meio do e-mail cadastrado.

