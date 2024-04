Cesar School oferece 1.950 vagas em cursos online gratuitos de tecnologia; saiba quem pode concorrer

A- A+

Quem procura qualificação gratuita na área de tecnologia pode concorrer a uma das 1.950 vagas oferecidas pela Cesar School, em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



As qualificações são para profissionais que já atuam no setor e também para quem deseja mudar de carreira e começar a atuar na área de tecnologia.



Os interessados devem escolher entre duas opções: Fast Aceleração de Carreiras ou Fast Transição de Carreiras.



Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade ao vivo, com aulas online, transmitidas em tempo real. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até dia 6 de maio, no site da Cesar School.



Após a etapa de inscrições, será realizada uma análise dos inscritos. Os aprovados serão comunicados por e-mail, segundo informou a instituição de ensino.

Fast Aceleração

Com carga horária de 72 horas, a modalidade Fast Transição habilita profissionais nas áreas de Front-End, Engenharia de Plataforma e Design de Produto.



Essas formações são direcionadas ao público com carreira iniciada nas áreas de TICs e Design, estudantes dos últimos anos ou recém-concluintes de instituições de ensino técnico e superior em cursos relacionados.



Serão três turmas ofertadas na modalidade ao vivo, com aulas às segundas, quartas e quintas, das 19h às 22h. O início da primeira turma será no dia 13 de maio.

Fast Transição

Já os profissionais interessados em iniciar mudança de carreira para a área de cibersegurança, com o foco nos conhecimentos necessários e fundamentais da área devem procurar a modalidade Fast Transição.



O foco é o desenvolvimento de hard e soft skills, a mentoria coletiva de carreira e a criação de portfólio e desafios práticos.



Para esta formação, serão quatro turmas, com carga horária aproximada de 100 horas, também na modalidade ao vivo e com encontros às segundas, quartas e quintas, das 19h às 22h.

As aulas da primeira turma começam no dia 13 de maio.

Veja também

Salário Igualdade salarial: foco de fiscalização será em empresas que não enviaram dados, diz ministro