Coca-Cola oferece 5 mil vagas em Pernambuco para curso de capacitação para jovens de baixa renda

O Instituto Coca-Cola Brasil, através da capacitação gratuita, Coletivo Online, em parceria com a Solar Coca-Cola, abre 5 mil vagas para Pernambuco. Voltado para jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio. Tem o objetivo de prepará-los para o primeiro emprego e facilitar a ingressão no mercado. Conteúdos como: candidatar-se a vagas, dicas atualizadas de elaboração de um currículo, comportamento em entrevistas e até planejamento financeiro.

O curso tem duração rápida, via WhatsApp. São 11 videoaulas, e só precisa de uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos. O objetivo é levar os inscritos ao primeiro emprego, com conteúdos sobre: plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e preparação para processos seletivos. Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através do link: https://bit.ly/SOLAR2023. As vagas estão abertas constantemente.

As vagas são distribuídas desde a capital até os interiores, com foco em Caruaru, Petrolina e Garanhuns. Depois que o jovem concluir a qualificação, receberá um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros.

Segundo o diretor regional da Solar Coca-Cola, Flávio Scalco, o projeto oferece uma mudança no estilo de vida dos participantes. “Mais que um curso, acreditamos no Coletivo Online como uma ferramenta de transformação social que possibilita a muitos jovens em situação de vulnerabilidade o acesso a oportunidades. A capacitação é o caminho para que a juventude possa conseguir o primeiro emprego, e se preparar. Para nós, ver jovens conquistando espaço e se tornando profissionais capacitados por meio do Coletivo é motivo de satisfação e de grande orgulho”, diretor regional da Solar Coca-Cola, Flávio Scalco.

