Colégio Agrícola da UFRPE oferece 216 vagas em cursos técnicos gratuitos no Campus Tiúma

A- A+

O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), está com 216 vagas abertas em três cursos técnicos presenciais gratuitos ofertados no Campus Tiúma, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.



Das 216 vagas, 72 são para técnico em Adminstração, 72 para técnico em Agropecuária e outras 72 vagas para técnico em Alimentos. Para concorrer a uma das qualificações, disponíveis nos turnos da manhã ou tarde, é necessário ter o Ensino Médio completo.



Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de maio, no endereço eletrônico disponível aqui. A inscrição é gratuita e os participantes serão selecionados via sorteio público, previsto para ocorrer no dia 6 de junho, às 14h, com transmissão ao vivo no canal oficial da UFRPE no YouTube.

O espaço de realização da sessão será divulgado junto à lista final de inscritos, no dia 2 de junho, no site do Codai. O sorteio será realizado na presença da Comissão de Seleção e convidados.





De acordo com o edital, o resultado final será divulgado no dia 12 de junho, no site do Codai. As matrículas ocorrerão presencialmente, nos dias 19 e 20 do mesmo mês, no Campus Tiúma, que fica na PE-05, km 25, número 4000, em Tiúma, São Lourenço da Mata.



As aulas estão previstas para começar em 25 de julho. Os cursos possuem duração de 1 ano e 6 meses.

Veja também

Guerra na Ucrânia Rússia afirma ter eliminado combatentes infiltrados da Ucrânia