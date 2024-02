A- A+

Com 280 vagas para Pernambuco, concurso da Caixa oferece salários de quase R$ 15 mil; confira Inscrições começam no dia 29 de fevereiro

Com 280 vagas para Pernambuco, a Caixa Econômica Federal publicou, nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial da União, os dois editais do concurso público para o preenchimento de 4.050 vagas em todo o Brasil, para níveis médio e superior, incluindo cadastro reserva.

São 2 mil vagas para Técnico Bancário Novo (TBN) e 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), ambos de nível médio e com remuneração inicial de R$ 3.762. Há também 50 vagas de nível superior, sendo 28 para Médicos do Trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186, e 22 para Engenheiros de Segurança do Trabalho, com salário inicial de R$ 14.915.



Para Pernambuco, estão sendo ofertadas 278 vagas de nível médio, incluindo cadastro reserva, distribuídas no Recife; Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão, além de mais duas de nível superior, para a capital.

As inscrições começam às 10h do dia 29 de fevereiro e terminam às 16h do dia 25 de março, e devem ser realizadas no site da banca avaliadora, que é a Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio e R$ 65 para superior.



As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com divulgação dos resultados finais prevista para o dia 5 de agosto.

NÍVEL MÉDIO

Segundo o edital, a remuneração inicial ofertada é de R$ 3.762 para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. É necessário ter o ensino médio completo para participar. A taxa de inscrição custa R$ 50.

Benefícios:

- Participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

- Plano de saúde, plano de previdência complementar;

- Auxílio refeição/alimentação, vale transporte, auxílio creche

- Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.



O concurso consistirá em quatro etapas. São elas:

- 1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório

- 2ª Etapa - Prova de Redação de caráter eliminatório

- 3ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras

- 4ª Etapa - Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.

Confira vagas de nível médio para Pernambuco

Técnico Bancário Novo

Recife - 47 vagas imediatas, sendo 36 de ampla concorrência, 2 para PcD e 9 para negros. Há 12 vagas de cadastro reserva;

Caruaru - 96 vagas imediatas, sendo 72 de ampla concorrência, 5 para PcD e 19 para negros. Há 23 vagas de cadastro reserva;

Petrolina - 16 vagas imediatas, sendo 12 de ampla concorrência, 1 para PcD e 3 para negros. Há 4 vagas de cadastro reserva.

Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação

Recife - 64 vagas diretas, sendo 47 de ampla concorrência, 4 para PcD e 13 para pessoas negras. Além disso, há 16 vagas de cadastro reserva.

NÍVEL SUPERIOR

O segundo edital da Caixa, também publicado nesta quinta, oferece 50 vagas para nível superior, incluindo cadastro reserva, sendo 28 para médicos do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186, e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com salário inicial de R$ 14.915. Para Pernambuco, há uma vaga para cada cargo.

A prova ocorrerá também no dia 26 de maio, e a divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 5 de agosto. Para os cargos de e Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho, a seleção consistirá em cinco etapas:

- 1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

- 2ª Etapa - Prova discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

- 3ª Etapa - Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

- 4ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras;

- 5ª Etapa - Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.



Confira detalhes dos cargos:

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Remuneração inicial: R$ 14.915

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Exigência: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia

Inscrição: R$ 65

Vagas para Pernambuco: 1 vagas para ampla concorrência

Cargo: Médico do Trabalho

Remuneração Inicial: R$ 11.186

Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Exigência: Diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina

Inscrição: R$ 65

Vagas para Pernambuco: 1 vaga para pessoas negras.



Benefícios:

- Participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

- Plano de saúde, plano de previdência complementar;

- Auxílio refeição/alimentação, vale transporte, auxílio creche

- Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.



Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso terá validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo da Caixa.

