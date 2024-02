A- A+

Com oportunidades para o Recife, Azul oferece mais de 200 vagas de emprego; confira funções Inscrições devem ser feitas no site de carreiras da companhia

Com oportunidades para o Recife, a companhia aérea Azul oferece mais de 200 vagas de emprego para quem deseja atuar na área de manutenção de aeronaves.

As vagas ofertadas são distribuídas para as funções de técnico de manutenção, instrutor e de técnico de IFE (In-Flight Entertainment), em seis bases aéreas da empresa no Brasil. São elas: Recife (PE), Guarulhos (SP), Salvador (BA), Brasília (DF), Galeão (RJ), Confins (MG) e Campinas (SP).



Para participar da seleção, é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e possuir o Certificado de Habilitação Técnica (GMP/CEL/AVI) válida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). As inscrições devem ser feitas no site de carreiras da companhia.



Os classificados na primeira fase, que inclui etapa de fit cultural, já estão sendo convidados a participar de entrevistas e painel presencial com a equipe de Atração de Talentos e gestores da empresa, que ocorrerão nas seguintes datas e aeroportos:

- Campinas (São Paulo) – entre os dias 08/02 e 09/02

- Guarulhos (São Paulo) – entre os dias 08/02 e 09/02

- Recife (Pernambuco) – entre os dias 19/02 e 23/02

- Confins (Minas Gerais) – entre os dias 26/02 e 01/03

- Galeão (Rio de Janeiro) – entre os dias 26/02 e 01/03

- Salvador (Bahia) – entre os dias 04/03 e 08/03

- Brasília (Distrito Federal) – entre os dias 04/03 e 08/03.

A Azul não divulgou quantidade de vagas por estado e nem os salários ofertados, mas destacou que oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, concessão de passagens aéreas da Azul e de outras companhias por meio do “My ID Travel”, clube de descontos, acompanhamento nutricional, Gympass, TotalPass e acesso ao Zenklub, plataforma online que oferece serviços de psicoterapia.



“Estamos com expectativas grandiosas para o crescimento da empresa neste ano, e, para isso acontecer, precisamos contratar ainda mais profissionais, que, juntamente com os nossos Tripulantes, impulsionarão a Azul para voos ainda maiores”, afirmou o diretor de Pessoas da Azul, Antonio Dibai.

