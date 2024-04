A- A+

Com remuneração de até R$ 6 mil, UFPE divulga edital de processo seletivo para professor substituto O processo seletivo será realizado em duas etapas, no período de 13 a 29 de maio

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou nessa quinta-feira (8) o edital de processo seletivo para professor substituto. Ao todo, serão ofertadas 17 vagas distribuídas nos campi de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, além do Colégio de Aplicação (CAp). As inscrições vão do dia 15 ao dia 25 deste mês e podem ser realizadas na aba "Concursos" do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SigRH).

As vagas estão distribuídas em 13 para ampla concorrência, três para pessoas pretas e pardas e uma para pessoa com deficiência (PCD). O regime de trabalho é de 20 ou 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.401,62 até R$ 6.356,02.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, no período de 13 a 29 de maio. A primeira delas, de caráter eliminatório, consiste da prova escrita e, a critério da unidade demandante, das provas didática e prática. A segunda etapa, de caráter eliminatório, abrange a experiência didática, acadêmica e profissional do candidato.

A homologação do resultado do processo seletivo será feita no dia 8 de julho, no Diário Oficial da União. A seleção terá validade de 12 meses, a partir da publicação da homologação do resultado final. Outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na seção Concursos Abertos do SigRH ou na página da Progepe.

Confira as vagas disponíveis

Departamento de Expressão Gráfica (CAC)

Departamento de Música (CAC)

Departamento de Estatística (CCEN)

Departamento de Física (CCEN)

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)

Área Acadêmica de Neuropsiquiatria (CCM)

Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial (CCS)

Departamento de Educação Física (CCS)

Departamento de Hotelaria e Turismo (CCSA)

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCSA)

Departamento de Políticas e Gestão da Educação (CE)

Departamento de Ciências Geográficas (CFCH)

Departamento de Engenharia Química (CTG)

