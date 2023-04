A- A+

Com salário inicial de R$ 3,5 mil, Olinda divulga concurso público para guarda municipal Do total de vagas, 20 serão destinadas para livre concorrência e quatro para pessoas com deficiência

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, autorizou a abertura de concurso público para preencher 24 vagas diretas para guardas municipais, além de cadastro reserva.



O salário base inicial com gratificações chega a R$ 3,5 mil, segundo informou a gestão do município.



Do total de vagas, 20 serão destinadas para livre concorrência e quatro para pessoas com deficiência (PCD).



A portaria que valida a criação da comissão que vai tratar do certame foi assinada pelo prefeito Professor Lupércio nessa terça-feira (25).





Com isso, a empresa que vai conduzir o processo de seleção tem até 30 dias para publicar o edital com o cronograma de inscrição, datas das provas e o resultado final.



Segundo a Prefeitura de Olinda, 100 candidatos pré-selecionados ficarão com cadastro no banco de reserva pelo período de dois anos. Eles poderão ser chamados caso surjam novas vagas.

Os novos servidores serão ligados à Secretaria de Segurança Cidadã do município.

