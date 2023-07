A- A+

Com salários de até 8 mil, Câmara Municipal de Ipojuca divulga concurso com 17 vagas As inscrições serão abertas nesta terça-feira (25)

A Câmara Municipal de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, divulgou a abertura de 17 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos efetivos de níveis médio e superior.



As inscrições serão abertas nesta terça-feira (25), mesma data em que o edital com todos os detalhes do certame será lançado, e encerrarão no dia 24 de agosto.



De acordo com a gestão da cidade, os salários podem alcançar R$ 8 mil.



O valor da inscrição e os salários por cargo ainda não foram divulgados.



As vagas de nível superior são Analista Legislativo, Analista em Comunicação, Analista em Tecnologia da Informação, Contador, Analista de Auditoria e Controle de Contas.

Já as vagas para nível médio são Assistente Legislativo, Assistente de Comissão Parlamentar, Assistente em Tecnologia da Informação e Secretário(a) de Plenário.



A banca organizadora do certame é o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Sustente).



Segundo a Prefeitura de Ipojuca, o último concurso público da Câmara do município foi realizado em 2008.



